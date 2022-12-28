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Минреинтеграции: В более безопасные регионы удалось эвакуировать более полумиллиона человек

28 декабря 2022, 21:05

Минреинтеграции: В более безопасные регионы удалось эвакуировать более полумиллиона человек

В Минреинтеграции сообщили, что по результатам предыдущих гуманитарных коридоров и во время продолжающейся обязательной и добровольной эвакуации в более безопасные регионы удалось переместить более полумиллиона человек. Об этом пишет «Радио Свобода».

«Мы и дальше ведем диалог с нашими международными партнерами. Просим оказать нам помощь, чтобы организовать гуманитарные коридоры по другим опасным направлениям. В частности, требуем открыть Васильевку в Запорожье. Российские захватчики долгое время отказываются выпускать через этот блокпост наших людей, используя их как живой щит. Еще раз хочу напомнить о необходимости соблюдения норм международного гуманитарного права: люди с неподконтрольных территорий должны иметь возможность выехать и спастись», – сказала вице-премьер-министерка Ирина Верещук.

По данным Минреинтеграции, в течение первых трех месяцев войны ведомство организовало 165 гуманитарных коридоров. В итоге, в первые недели полномасштабного вторжения из зон боевых действий было эвакуировано более 350 тысяч человек.

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