Минреинтеграции: В более безопасные регионы удалось эвакуировать более полумиллиона человек

В Минреинтеграции сообщили, что по результатам предыдущих гуманитарных коридоров и во время продолжающейся обязательной и добровольной эвакуации в более безопасные регионы удалось переместить более полумиллиона человек. Об этом пишет «Радио Свобода».



«Мы и дальше ведем диалог с нашими международными партнерами. Просим оказать нам помощь, чтобы организовать гуманитарные коридоры по другим опасным направлениям. В частности, требуем открыть Васильевку в Запорожье. Российские захватчики долгое время отказываются выпускать через этот блокпост наших людей, используя их как живой щит. Еще раз хочу напомнить о необходимости соблюдения норм международного гуманитарного права: люди с неподконтрольных территорий должны иметь возможность выехать и спастись», – сказала вице-премьер-министерка Ирина Верещук.



По данным Минреинтеграции, в течение первых трех месяцев войны ведомство организовало 165 гуманитарных коридоров. В итоге, в первые недели полномасштабного вторжения из зон боевых действий было эвакуировано более 350 тысяч человек.