Мінреінтеграції: У безпечніші регіони вдалося евакуювати понад півмільйона людей

У Мінреінтеграції повідомили, що за результатами попередніх гуманітарних коридорів і під час обов'язкової і добровільної евакуації, що триває, в більш безпечні регіони вдалося перемістити понад півмільйона людей. Про це пише "Радіо Свобода".



«Ми й надалі ведемо діалог із нашими міжнародними партнерами. Просимо допомогти нам, щоб організувати гуманітарні коридори за іншими небезпечними напрямками. Зокрема, вимагаємо відкрити Василівку у Запоріжжі. Російські загарбники довго відмовляються випускати через цей блокпост наших людей, використовуючи їх як живий щит. Ще раз хочу нагадати про необхідність дотримання норм міжнародного гуманітарного права: люди з непідконтрольних територій мають мати можливість виїхати та врятуватися», – сказала віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук.



За даними Мінреінтеграції, протягом перших трьох місяців війни відомство організувало 165 гуманітарних коридорів. У результаті, у перші тижні повномасштабного вторгнення із зон бойових дій було евакуйовано понад 350 тисяч осіб.