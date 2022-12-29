Кременная может быть освобождена в начале 2023 года — Луганская ОВА

Силы обороны Украины находятся вблизи Кременной, город может быть деоккупирован уже в начале 2023 года. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он рассказал, что армия РФ перекидывает в город личный состав и технику, а также много боевиков из ЧВК «Вагнер». Кроме того Гайдай рассказал, что морозов в Луганской области еще нет, что замедляет контрнаступление ВСУ на востоке Украины.



«Уже не впервые российские командиры бросают свои подразделения на позициях, поэтому солдаты из-за этого часто сдаются в плен, как недавно у Кременной», - добавил глава Луганской ОВА.

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