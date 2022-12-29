Кремінна може бути звільнена на початку 2023 року — Луганська ОВА

Сили оборони України знаходяться поблизу Кремінної, місто може бути деокуповане вже на початку 2023 року. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він розповів, що армія РФ перекидає в місто особовий склад та техніку, а також багато бойовиків із ПВК «Вагнер». Крім того, Гайдай написав, що морозів у Луганській області ще немає, що сповільнює контрнаступ ЗСУ на сході України.



«Вже не вперше російські командири кидають свої підрозділи на позиціях, тому солдати через це часто здаються в полон, як нещодавно біля Кремінної», - додав голова Луганської ОВА.

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