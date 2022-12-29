Повышение в среднем на 17%: «ЛНР» назвала новые тарифы на коммуналку

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории повышают коммунальные платежи. Об этом сообщает так называемый «госкомцен».
Повышение ожидается с 1 января 2023 года, тарифы вырастут в среднем на 17%.
«Коммунальный платеж для семьи из трех человек, проживающих в двухкомнатной квартире, возрастет в среднем в месяц на 340-410 рублей, или на 17%», — говорится в сообщении.
Также озвучены новые размеры тарифов.
На свет:
На газ:
На теплоснабжение:
37,34 рубля за один квадратный метр, рост к 2022 году — 5,59 рубля.
На холодное водоснабжение:
в среднем тариф составит 39,56 рубля за куб. м, увеличение к 2022 году — 5,92 рубля за куб. м.
Водоотведение — 23,99 рубля за куб. м, рост – на 3,59 рубля за куб. м.
Плата за вывоз мусора в среднем увеличивается от четырех до восьми рублей с человека в месяц.
Отметим, что на подконтрольной «ЛНР» территории полностью вывели из оборота гривну. Так называемый «госбанк ЛНР» не сообщает курс рубля к гривне по состоянию на сегодняшний день. На сайте «банка» указано, что с 1 января 2023 года обращение гривны прекращается, и произвести расчеты ЖКХ можно будет исключительно в рублях.