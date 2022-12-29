Повышение в среднем на 17%: «ЛНР» назвала новые тарифы на коммуналку

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории повышают коммунальные платежи. Об этом сообщает так называемый «госкомцен».



Повышение ожидается с 1 января 2023 года, тарифы вырастут в среднем на 17%.



«Коммунальный платеж для семьи из трех человек, проживающих в двухкомнатной квартире, возрастет в среднем в месяц на 340-410 рублей, или на 17%», — говорится в сообщении.



Также озвучены новые размеры тарифов.



На свет:

при объеме потребления до 150 кВт-час в месяц — 1,83 рубля, рост к 2022 году — 27 копеек за кВт-час;

при объеме потребления от 150 кВт-час до 800 кВт-час в месяц — 2,49 рубля, рост — 37 копеек за кВт-час;

при объеме потребления более 800 кВт-час в месяц — 3,77 рубля, рост — 56 копеек за кВт-час.

На газ:

при использовании газа для приготовления пищи — 4,45 рубля за куб. м, рост к 2022 году — 67 копеек за 1 куб. М;

для отопления и приготовления пищи при потреблении до 2,5 тыс. куб. м в год — 3,79 рубля за куб. м, рост — 57 копеек.

На теплоснабжение:



37,34 рубля за один квадратный метр, рост к 2022 году — 5,59 рубля.



На холодное водоснабжение:



в среднем тариф составит 39,56 рубля за куб. м, увеличение к 2022 году — 5,92 рубля за куб. м.



Водоотведение — 23,99 рубля за куб. м, рост – на 3,59 рубля за куб. м.



Плата за вывоз мусора в среднем увеличивается от четырех до восьми рублей с человека в месяц.



Отметим, что на подконтрольной «ЛНР» территории полностью вывели из оборота гривну. Так называемый «госбанк ЛНР» не сообщает курс рубля к гривне по состоянию на сегодняшний день. На сайте «банка» указано, что с 1 января 2023 года обращение гривны прекращается, и произвести расчеты ЖКХ можно будет исключительно в рублях.