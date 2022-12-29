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Повышение в среднем на 17%: «ЛНР» назвала новые тарифы на коммуналку

29 декабря 2022, 12:58

Повышение в среднем на 17%: «ЛНР» назвала новые тарифы на коммуналку

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории повышают коммунальные платежи. Об этом сообщает так называемый «госкомцен».

Повышение ожидается с 1 января 2023 года, тарифы вырастут в среднем на 17%.

«Коммунальный платеж для семьи из трех человек, проживающих в двухкомнатной квартире, возрастет в среднем в месяц на 340-410 рублей, или на 17%»,  — говорится в сообщении.

Также озвучены новые размеры тарифов.

На свет:

  • при объеме потребления до 150 кВт-час в месяц — 1,83 рубля, рост к 2022 году — 27 копеек за кВт-час;
  • при объеме потребления от 150 кВт-час до 800 кВт-час в месяц — 2,49 рубля, рост — 37 копеек за кВт-час;
  • при объеме потребления более 800 кВт-час в месяц — 3,77 рубля, рост — 56 копеек за кВт-час.

На газ:

  • при использовании газа для приготовления пищи — 4,45 рубля за куб. м, рост к 2022 году — 67 копеек за 1 куб. М;
  • для отопления и приготовления пищи при потреблении до 2,5 тыс. куб. м в год — 3,79 рубля за куб. м, рост — 57 копеек.

На теплоснабжение:

37,34 рубля за один квадратный метр, рост к 2022 году — 5,59 рубля.

На холодное водоснабжение:

в среднем тариф составит 39,56 рубля за куб. м, увеличение к 2022 году — 5,92 рубля за куб. м.

Водоотведение — 23,99 рубля за куб. м, рост – на 3,59 рубля за куб. м.

Плата за вывоз мусора в среднем увеличивается от четырех до восьми рублей с человека в месяц.

Отметим, что на подконтрольной «ЛНР» территории полностью вывели из оборота гривну. Так называемый «госбанк ЛНР» не сообщает курс рубля к гривне по состоянию на сегодняшний день. На сайте «банка» указано, что с 1 января 2023 года обращение гривны прекращается, и произвести расчеты ЖКХ можно будет исключительно в рублях.

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