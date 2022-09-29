Группировка «ЛНР» полностью вывела из оборота гривну

На подконтрольной «ЛНР» территории полностью вывели из оборота гривну. Об этом заявил так называемый «посол ЛНР» в «РФ» Родион Мирошник, передает российский «ТАСС».



Ранее хождение гривны на подконтрольной «ЛНР» территории прекратилось. Но, уверяет Мирошник, так как были захвачены новые территории, гривна вновь появилась в обороте.



Сообщается, что в марте «правительство ЛНР» постановило принимать в качестве средства платежа наличную украинскую гривну за исключением монет наряду с российским рублем. При этом сейчас в обороте гривны нет.



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