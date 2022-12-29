Підвищення в середньому на 17%: «ЛНР» назвала нові тарифи на комуналку

На підконтрольній угрупованню «ЛНР» території підвищують комунальні платежі. Про це повідомляє так званий «держкомцін».



Підвищення очікується з 1 січня 2023 року, тарифи зростуть у середньому на 17%.



«Комунальний платіж для сім'ї з трьох осіб, які проживають у двокімнатній квартирі, зросте в середньому на місяць на 340-410 рублів, або на 17%», — ідеться в повідомленні.



Також озвучено нові розміри тарифів.



На світло:

при обсязі споживання до 150 кВт-год на місяць — 1,83 рубля, зростання до 2022 року — 27 копійок за кВт-год;

при обсязі споживання від 150 кВт-год до 800 кВт-год на місяць — 2,49 рубля, зростання — 37 копійок за кВт-год;

за обсяг споживання понад 800 кВт-год на місяць — 3,77 рубля, зростання — 56 копійок за кВт-год.

На газ:

у разі використання газу для приготування їжі — 4,45 рубля за куб. м, зростання до 2022 року — 67 копійок за 1 куб. м;

для опалення та приготування їжі при споживанні до 2,5 тис. куб. м на рік — 3,79 рубля за куб. м, зростання — 57 копійок.

На теплопостачання:



37,34 рубля за один квадратний метр, зростання до 2022 року — 5,59 рубля.



На холодне водопостачання:



у середньому тариф становитиме 39,56 рубля за куб. м, збільшення до 2022 року — 5,92 рубля за куб. м.



Водовідведення — 23,99 рубля за куб. м, зростання — на 3,59 рубля за куб. м.



Плата за вивезення сміття в середньому збільшується від чотирьох до восьми рублів з людини на місяць.



Зазначимо, що на підконтрольній «ЛНР» території повністю вивели з обігу гривню. Так званий «держбанк ЛНР» не повідомляє курс рубля до гривні станом на сьогодні. На сайті «банку» зазначено, що з 1 січня 2023 року обіг гривні припиняється, і здійснити розрахунки ЖКГ можна буде виключно в рублях.