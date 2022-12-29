Підвищення в середньому на 17%: «ЛНР» назвала нові тарифи на комуналку

На підконтрольній угрупованню «ЛНР» території підвищують комунальні платежі. Про це повідомляє так званий «держкомцін».
Підвищення очікується з 1 січня 2023 року, тарифи зростуть у середньому на 17%.
«Комунальний платіж для сім'ї з трьох осіб, які проживають у двокімнатній квартирі, зросте в середньому на місяць на 340-410 рублів, або на 17%», — ідеться в повідомленні.
Також озвучено нові розміри тарифів.
На світло:
На газ:
На теплопостачання:
37,34 рубля за один квадратний метр, зростання до 2022 року — 5,59 рубля.
На холодне водопостачання:
у середньому тариф становитиме 39,56 рубля за куб. м, збільшення до 2022 року — 5,92 рубля за куб. м.
Водовідведення — 23,99 рубля за куб. м, зростання — на 3,59 рубля за куб. м.
Плата за вивезення сміття в середньому збільшується від чотирьох до восьми рублів з людини на місяць.
Зазначимо, що на підконтрольній «ЛНР» території повністю вивели з обігу гривню. Так званий «держбанк ЛНР» не повідомляє курс рубля до гривні станом на сьогодні. На сайті «банку» зазначено, що з 1 січня 2023 року обіг гривні припиняється, і здійснити розрахунки ЖКГ можна буде виключно в рублях.