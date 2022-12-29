Оккупанты нанесли по Константиновке четыре ракетных удара: Последствия

Константиновка. Фото: ОВА

В Константиновке Донецкой области раздалось несколько взрывов. Об этом сообщают местные жители.



Как рассказывают очевидцы, взрывы были слышны в правобережной и левобережной частях города. Есть как минимум один «прилет»: в небо с места попадания поднимается густой черный дым.

Отмечается, что повреждены несколько зданий. В одном из них жили переселенцы.



Как уточнил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, оккупанты нанесли по городу четыре ракетных удара. По предварительной информации, есть один раненый.



«Две ракеты попали в интернат, где сейчас расположен центр размещения переселенцев, именно там есть один раненый. На момент удара там находились 42 человека. Две другие ракеты попали вблизи бывшего кинотеатра и во двор общежития: в зданиях повреждены окна, но никто не пострадал», — сообщил Кириленко.