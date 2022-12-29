Окупанти завдали по Костянтинівці чотири ракетні удари: Наслідки

Костянтинівка. Фото: ОВА

У Костянтинівці Донецької області пролунало кілька вибухів. Про це повідомляють місцеві жителі.



Як розповідають очевидці, вибухи було чути в правобережній і лівобережній частинах міста. Є щонайменше один «приліт»: у небо з місця влучання здіймається густий чорний дим.

Зазначається, що пошкоджено кілька будівель. В одній з них жили переселенці.



Як уточнив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, окупанти завдали по місту чотири ракетні удари. За попередньою інформацією, є один поранений.



«Дві ракети влучили в інтернат, де зараз розташований центр розміщення переселенців, саме там є один поранений. На момент удару там перебували 42 людини. Дві інші ракети поцілили поблизу колишнього кінотеатру та на подвір'я гуртожитку: у будівлях пошкоджено вікна, але ніхто не постраждав», — повідомив Кириленко.