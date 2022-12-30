«Не знаем, что произошло»: В Украине считают пропавшими без вести 15 тысяч человек

15 тысяч человек считают пропавшими без вести в Украине. Об этом сообщила уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Елена Вербицкая, передает Bloomberg.



По ее словам, многие из них — гражданские лица.



Также Вербицкая заявила о несоответствии между количеством подтвержденных военнопленных и пропавших без вести.



«Мы не знаем, что с ними произошло», — сказала она.

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Напомним, такую же оценку в ноябре давал директор Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP) Мэтью Холлидей.