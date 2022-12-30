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«Не знаємо, що сталося»: В Україні вважають зниклими безвісти 15 тисяч осіб

30 грудня 2022, 10:56

«Не знаємо, що сталося»: В Україні вважають зниклими безвісти 15 тисяч осіб

15 тисяч осіб вважають зниклими безвісти в Україні. Про це повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Олена Вербицька, передає Bloomberg.

За її словами, багато з них — цивільні особи.

Також Вербицька заявила про невідповідність між кількістю підтверджених військовополонених і зниклих безвісти.

«Ми не знаємо, що з ними сталося», — сказала вона.

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Нагадаємо, таку саму оцінку в листопаді давав директор Міжнародної комісії зі зниклих безвісти (ICMP) Метью Голлідей.

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