«Не знаємо, що сталося»: В Україні вважають зниклими безвісти 15 тисяч осіб

15 тисяч осіб вважають зниклими безвісти в Україні. Про це повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Олена Вербицька, передає Bloomberg.



За її словами, багато з них — цивільні особи.



Також Вербицька заявила про невідповідність між кількістю підтверджених військовополонених і зниклих безвісти.



«Ми не знаємо, що з ними сталося», — сказала вона.

Нагадаємо, таку саму оцінку в листопаді давав директор Міжнародної комісії зі зниклих безвісти (ICMP) Метью Голлідей.