СБУ объявила подозрение «вице-министру угля и энергетики ДНР»

СБУ уведомила о подозрении бывшего высокопоставленного чиновника, который занял должность так называемого вице-министра энергетики «ДНР» и передал оккупантам шахты в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Отмечается, что бывший высокопоставленный чиновник одного из местных добывающих предприятий присоединился к группировке «ДНР» в 2014 году.



По информации украинской спецслужбы, этот человек входил в ближайшее окружение российского террориста Игоря Гиркина, и по его поручению занимался вопросами промышленной добычи угля и его реализации в пользу группировок боевиков.



«В этой должности еще до начала полномасштабного вторжения он выполнял указания Москвы о перенастройке топливно-энергетического комплекса региона под нужды страны-агрессора. По данным следствия, он напрямую способствовал передаче врагу основных предприятий отрасли, в том числе местных шахт», - подчеркивается в сообщении.



Кроме того, как отмечают в СБУ, злоумышленник неоднократно выступал на прокремлевских ютуб-каналах, где публично призывал поддержать вооруженную агрессию РФ против Украины.



На основании собранной доказательной базы следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.



Подозреваемый скрывается на временно оккупированной территории востока Украины.



«Сотрудники СБУ знают о его местонахождении, перечне контактов и проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленника к ответственности», - добавили в спецслужбе.