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СБУ оголосила підозру «віце-міністру вугілля та енергетики ДНР»

30 грудня 2022, 14:53

СБУ оголосила підозру «віце-міністру вугілля та енергетики ДНР»

СБУ повідомила про підозру колишньому високопосадовцю, який обійняв посаду так званого віце-міністра енергетики «ДНР» і передав окупантам шахти на Донеччині. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що колишній високопосадовець одного з місцевих добувних підприємств приєднався до угруповання «ДНР» у 2014 році.

За інформацією української спецслужби, ця людина входила до найближчого оточення російського терориста Ігоря Гіркіна, і за його дорученням займалася питаннями промислового видобутку вугілля та його реалізації на користь угруповань бойовиків.

«На цій посаді ще до початку повномасштабного вторгнення він виконував вказівки Москви про перенастроювання паливно-енергетичного комплексу регіону під потреби країни-агресора. За даними слідства, він безпосередньо сприяв передачі ворогові основних підприємств галузі, зокрема місцевих шахт», - наголошується у повідомленні.

Крім того, як зазначають у СБУ, зловмисник неодноразово виступав на прокремлівських ютуб-каналах, де публічно закликав підтримати збройну агресію проти України.

На підставі зібраної доказової бази слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Підозрюваний переховується на тимчасово окупованій території Сходу України.

«Співробітники СБУ знають про його місцезнаходження, перелік контактів та проводять комплексні заходи щодо притягнення зловмисника до відповідальності», - додали у спецслужбі.

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