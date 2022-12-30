Полтора миллиона украинцев в «Дії» рассказали, когда празднуют Рождество

Опрос в приложении «Дія», посвященный дате празднования Рождества в Украине, стал одним из самых массовых. Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.



«Более 1,5 миллионов украинцев приняли в нем участие. Это показывает, что действительно вопрос даты празднования Рождества является важным для нас сегодня. Больше всего украинцев (почти 60%) поддержали дату 25 декабря — 903 265 голосов», — рассказал Ткаченко.



Ранее сообщалось, что в приложении «Дія» появился опрос, посвященный дате празднования Рождества в Украине. Его главной целью было — выяснить, сколько украинцев празднуют Рождество 25 декабря; 7 января; в обе даты; не отмечают вовсе.