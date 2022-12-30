Півтора мільйона українців у «Дії» розповіли, коли святкують Різдво

Опитування в застосунку «Дія», присвячене даті святкування Різдва в Україні, стало одним із наймасовіших. Про це розповів міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.



«Понад 1,5 мільйона українців узяли в ньому участь. Це показує, що дійсно питання дати святкування Різдва є важливим для нас сьогодні. Найбільше українців (майже 60%) підтримали дату 25 грудня — 903 265 голосів», — розповів Ткаченко.



Раніше повідомлялося, що в застосунку «Дія» з'явилося опитування, присвячене даті святкування Різдва в Україні. Його головною метою було — з'ясувати, скільки українців святкують Різдво 25 грудня; 7 січня; в обидві дати; не відзначають зовсім.