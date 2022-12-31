Ракетный удар по Украине: Количество пострадавших растет, разрушена гостиница в Киеве

Российские оккупанты запустили ракеты по Украине. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.



Ким уточнил, что уже увидел первую ракету.



В ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога.



В Харьковской, Винницкой и Киевской областях работает ПВО. По информации мониторинговых пабликов, силами ПВО Украины сбито уже десять ракет в разных регионах.



Работу ПВО в Киеве и области подтвердили в Киевской городской военной администрации.



В центре Киева прозвучала серия громких взрывов, сообщают очевидцы. Информацию о взрывах подтверждает мэр города Виталий Кличко, он призывает находиться в укрытиях.



Как сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко, Хмельницкий атакован ракетами. Ранены два человека.



Также он проинформировал, что в Печерском и Голосеевском районах Киева прогремели взрывы.



«Есть разрушения, повреждения получил гостиничный объект. На место направляются экстренные службы», — рассказал Тимошенко.



Он добавил, что в Соломенском районе столицы обломки ракеты попали в частный дом.



Кличко сообщил, что, по предварительным данным, в Соломенском районе есть погибший и несколько пострадавших. Позже он уточнил, что ранены три женщины.



По информации Тимошенко, в Запорожье в результате ракетного удара повреждены жилые дома.



В Хмельницком ранены по меньшей мере четыре человека в результате удара, уточнил глава ОВА.



В Николаеве, по данным ОВА, двое раненых, один из них в тяжелом состоянии.



Тимошенко показал последствия прилета ракеты в Киеве. Разрушено здание отеля.





Кличко уточнил, что, по информации на данный момент, в Киеве погиб пожилой мужчина, и семеро пострадавших в двух местах взрывов в Соломенском районе. Один человек — в крайне тяжелом состоянии.



Ким сообщил, что количество раненых возросло до шести: троим помощь оказана на месте, еще три человека госпитализированы.



Мэр Киева уточнил, что во время атаки в Печерском районе ранен журналист из Японии. Его госпитализировали. В целом в медучреждения столицы госпитализировали уже 11 пострадавших.



По данным Офиса президента, в концертном дворце «Украина» выбиты стекла. Обычно в эти даты там собираются родители с детьми в канун Нового года. Сегодня детей не было.





Предварительно, в районе Киева уничтожено семь воздушных целей. Есть разрушения в Голосеевском, Соломенском, Печерском, Днепровском районах. Кличко сообщает о гибели одного человека и 20 пострадавших.



Протасов Яр в Киеве после удара выглядит так:





В результате ракетного удара в Запорожье ранения получили мужчина, две женщины, одна из которых беременна, и ребенок, сообщили в ОВА. Девочка 2008 года в тяжелом состоянии в реанимации. Частично разрушены два частных жилых дома, еще около восьми повреждены.



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