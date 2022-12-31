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Ракетний удар по Україні: Кількість постраждалих зростає, зруйновано готель у Києві

Оновлено
31 грудня 2022, 14:42

Ракетний удар по Україні: Кількість постраждалих зростає, зруйновано готель у Києві

Російські окупанти запустили ракети по Україні. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Кім уточнив, що вже побачив першу ракету.

У низці українських регіонів оголошено повітряну тривогу.

У Харківській, Вінницькій та Київській областях працює ППО. За інформацією моніторингових пабліків, силами ППО України збито вже десять ракет у різних регіонах. 

Роботу ППО у Києві та області підтвердили у Київській міській військовій адміністрації.

У центрі Києва пролунала серія гучних вибухів, повідомляють очевидці. Інформацію про вибухи підтверджує мер міста Віталій Кличко, він закликає перебувати в укриттях.

Як повідомив заступник очільника ОП Кирило Тимошенко, Хмельницький атаковано ракетами. Поранено двох людей.

Також він поінформував, що в Печерському та Голосіївському районах Києва прогриміли вибухи.

«Є руйнування, пошкодження отримав готельний об'єкт. На місце направляються екстрені служби», — розповів Тимошенко.

Він додав, що в Солом'янському районі столиці уламки ракети влучили в приватний будинок.

Кличко повідомив, що, за попередніми даними, у Солом'янському районі є загиблий і кілька постраждалих. Пізніше він уточнив, що поранено трьох жінок.

За інформацією Тимошенка, у Запоріжжі через ракетний удар пошкоджено житлові будинки.

У Хмельницькому поранено щонайменше чотирьох людей через удар, уточнив очільник ОВА.

У Миколаєві, за даними ОВА, двоє поранених, один з них у важкому стані.

Тимошенко показав наслідки прильоту ракети в Києві. Зруйновано будівлю готеля.


Кличко уточнив, що, за інформацією на цей момент, у Києві загинув літній чоловік, і семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом'янському районі. Одна людина — у вкрай важкому стані.

Кім повідомив, що кількість поранених зросла до шести: трьом допомогу надано на місці, ще троє людей госпіталізовано.

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