Путин записал новогоднее обращение не у Кремля, а на фоне военных

Новогоднее обращение Путина. Скриншот

Президент России Владимир Путин записал новогоднее обращение к россиянам не на фоне Кремля, как это было в предыдущие годы, а вместе с людьми в военной форме.



Речь Путина уже была показано на Камчатке, где наступил 2023 год.



Путин назвал уходящий 2022-й «годом трудных решений». Говоря о развязанной в Украине войне, он заявил, что «Россия сражается за истинную независимость, за своих людей».



Путин обвинил Запад в том, что он якобы «врал о мире, а готовился к агрессии». Также он сказал, что Запад якобы «цинично использует Украину и ее народ для раскола России».



Президент страны-агрессора считает, что учатсники «спецоперации» — «герои» для россиян.



Также Путин заявил, что России была объявлена «настоящая санкционная война», авторы которой ожидали полного разрушения, но этого не произошло.