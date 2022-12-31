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Путін записав новорічне звернення не у Кремля, а на фоні військових

31 грудня 2022, 14:10

Путін записав новорічне звернення не у Кремля, а на фоні військових

Путін записав новорічне звернення не у Кремля, а на фоні військових

Президент Росії Володимир Путін записав новорічне звернення до росіян не на тлі Кремля, як це було в попередні роки, а разом з людьми у військовій формі.

Промова Путіна вже була показана на Камчатці, де настав 2023 рік.

Путін назвав 2022-й «роком важких рішень». Говорячи про розв'язану в Україні війну, він заявив, що «Росія бореться за справжню незалежність, за своїх людей».

Путін звинуватив Захід у тому, що він нібито «брехав про мир, а готувався до агресії». Також він сказав, що Захід нібито «цинічно використовує Україну і її народ для розколу Росії».

Президент країни-агресора вважає, що учасники «спецоперації» — «герої» для росіян.

Також Путін заявив, що Росії було оголошено «справжню санкційну війну», автори якої очікували повної руйнації, але цього не сталося.

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