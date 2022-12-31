Офицеры и солдаты: Ермак сообщил о большом обмене пленными

Обмен пленными. Фото: ОП

Сегодня прошел большой обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.



«В Новый год мы не только отражаем ракетные атаки врага, но также возвращаем наших людей. Это очередной большой обмен, который удалось осуществить: 140 человек возвращаются домой. Среди них — раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРо из Славутича, причем родители и сыновья, которые вместе находились в плену, а также наши с Бахмутского направления. 82 бойца ВСУ, 15 из ТРо, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГПСУ», — детализировал Ермак.



По его словам, удалось освободить 132 мужчины и восемь женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат.