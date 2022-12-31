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Офіцери та солдати: Єрмак повідомив про великий обмін полоненими

31 грудня 2022, 16:46

Офіцери та солдати: Єрмак повідомив про великий обмін полоненими

Офіцери та солдати: Єрмак повідомив про великий обмін полоненими

Сьогодні відбувся великий обмін полоненими між Україною та Росією. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

«У Новий рік ми не тільки відбиваємо ракетні атаки ворога, але також повертаємо наших людей. Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити: 140 людей повертаються додому. Серед них — поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку. 82 бійці ЗСУ, 15 із ТРо, 22 із НГУ, 11 із ВМС і 10 із ДПСУ», — деталізував Єрмак.

За його словами, вдалося звільнити 132 чоловіки та вісім жінок, 22 офіцери та 118 сержантів і солдатів.

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