Армия РФ ночью атаковала Днепропетровскую область ракетами, БПЛА и артиллерией

Российские войска ночью атаковали Днепропетровскую область ракетами, дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Военные из воздушного командования «Восток» уничтожили все четыре воздушных цели российских оккупантов, которые были запущенны ими по региону.

«Отминусовали ракету Х-59МК2 и три дрона-камикадзе, которые шли разрушать нашу энергетическую инфраструктуру. Шахеды сбили в Днепровском и Каменском районах, ракету - на подходе к Днепру. В Каменском районе обломки сбитого баражирующего боеприпаса упали на частное предприятие. Произошло возгорание. Пожар пожарные уже потушили», - написал глава Днепропетровской ОВА.

Также Резниченко сообщил, что Никопольский район армия РФ обстреляла из тяжелой артиллерии. Четыре раза ударили по Никополю и Марганцу. Зафиксированы прилеты более 20 российских снарядов.

Он рассказал, что из-за обстрела была повреждена база отдыха. Все атаки региона войсками РФ обошлись без пострадавших.

Сегодня, 2 января, ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. В Киеве поврежден объект инфраструктуры.