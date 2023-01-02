Россия атакует Украину дронами-камикадзе. Работает ПВО

Россия запустила иранские дроны-камикадзе на территорию Украины. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
«Воздух. 2 группы мопедов», — написал он, имея в виду иранские дроны-камикадзе.
Воздушная тревога уже объявлена в южных и центральных областях Украины.
Судя по сообщениям телеграм каналов, одна групрпа дронов была отправлена в сторону Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а вторая — в сторону Киева.
Сообщалось о работе ПВО в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Киевской областях и Киеве.
В предыдущий раз Россия запустила дроны-камикадзе в новогоднюю ночь. Как сообщили воздушные силы Украины, были сбиты все 45 дронов.