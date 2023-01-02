Армія РФ вночі атакувала Дніпропетровську область ракетами, БПЛА та артилерією

Російські війська вночі атакували Дніпропетровську область ракетами, дронами-камікадзе та важкою артилерією. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Військові з повітряного командування «Схід» знищили всі чотири повітряні цілі російських окупантів, які були запущені ними по регіону.

«Відмінусували ракету Х-59МК2 та три дрони-камікадзе, які йшли руйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. «Шахеди» збили у Дніпровському та Кам’янському районах, ракету - на підході до Дніпра. У Кам’янському районі уламки збитого баражуючого боєприпасу впали на приватне підприємство. Сталося займання. Пожежу вогнеборці уже загасили», - написав голова Дніпропетровської ОВА.

Також Резніченко повідомив, що Нікопольський район армія РФ обстріляла з важкої артилерії. Чотири рази вдарили по Нікополю та Марганцю. Зафіксовано прильоти понад 20 російських снарядів.

Він розповів, що через обстріл було пошкоджено базу відпочинку. Усі атаки регіону військами РФ обійшлися без постраждалих.

Сьогодні, 2 січня, вночі російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. У Києві був пошкоджений об'єкт інфраструктури.