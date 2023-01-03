Момент удара по Дружковке попал в эфир французского ТВ

Момент взрыва в Дружковке. Скриншот

Ракетный удар по Дружковке Донецкой области, который российскеи войска нанесли вечером 2 января, попал в эфир французского телеканала TMC.



Удар произошел в тот момент, когда журналист телеканала Поль Гаснье готовился включиться в эфир. Позже этот момент показали в ток-шоу на TMC. Гаснье во время включения в студию рассказал, что он и другие члены съемочной группы не пострадали.



По словам жителей Дружковки, на видео — момент удара недалеко от гостиницы «МАН». В соцсетях они отмечают, что этот обстрел произошел раньше, чем удар по ледовой арене «Альтаир».



В гостинице «МАН» в тот момент также находился корреспондент немецкой газеты Bild Бьерн Штритцель; он получил легкое осколочное ранение. У себя в Twitter журналист написал, что взрыв произошел, когда он ел. Потом последовали еще два взрыва.



Штритцель отметил, что получил порез на лбу, вероятно, осколком стекла.



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