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Ракетный удар по Дружковке: горит ледовая арена

02 января 2023, 23:22

Ракетный удар по Дружковке: горит ледовая арена

Пожар на ледовой арене «Альтаир» в Дружковке после удара. Фото: соцсети Пожар на ледовой арене «Альтаир» в Дружковке после удара. Фото: соцсети

По Дружковке Донецкой области российские военные ударили ракетой. В результате обстрела вечером 2 января горит ледовая арена «Альтаир».

В Офисе президента Украины сообщили, что по предварительным данным, ранены два человека. Подробности уточняются.

Другой ракетой нанесен удар по селу Яковлевка.

Генеральный директор хоккейного клуба «Донбасс» Федор Ильенко прокомментировал обстрел арены, которая с 2014 года считается домашней ареной клуба.

«Ледовая арена… это не просто здание… это второй дом для нашего клуба после 2014-го года… это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей… это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине… это люди, которые создавали радость все 8 лет с начала войны…», – написал Ильенко в Facebook.

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