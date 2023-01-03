В Донецкой ОВА рассказали об обстрелах армией РФ Дружковки и региона в целом

В Донецкой ОВА рассказали об обстрелах оккупантами области за сутки. Фото: Павел Кириленко

Ночью российские войска нанесли три удара по Дружковке Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Разрушена Ледовая арена, повреждены здания МАН, автовокзал, церковь, жилой дом и хозяйственные постройки. Один человек ранен», - написал он.



Также, по данным Донецкой ОВА, один человек ранен в Краматорске — снаряд войск РФ попал во двор частного дома.

«На Донецком направлении поврежден дом в Островском Кураховской общины, зафиксированы артобстрелы Марьинки и обстрелы Авдеевки с применением кассетных снарядов без жертв. На Горловском направлении 1 человек погиб в Бахмуте. В общине поврежден дом в Ивановском. В Благодатном Соледарском обществе повреждены 2 дома», - рассказал Кириленко.

На Лисичанском направлении, как написал глава Донецкой ОВА, массировано был обстрелен Северск, 2 дома повреждены в Торском Лиманской общины, обошлось без пострадавших.

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