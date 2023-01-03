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У Донецькій ОВА розповіли про обстріл армією РФ Дружківки та регіону в цілому

03 січня 2023, 10:25

У Донецькій ОВА розповіли про обстріл армією РФ Дружківки та регіону в цілому

У Донецькій ОВА розповіли про обстріли окупантами області за добу. Фото: Павло Кириленко У Донецькій ОВА розповіли про обстріли окупантами області за добу. Фото: Павло Кириленко

Вночі російські війська завдали трьох ударів по Дружківці Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Зруйновано Льодову арену, пошкоджено будівлі МАН, автовокзал, церкву, житловий будинок та господарчі споруди. Одна людина поранена», - написав він.

Також, за даними Донецької ОВА, одна людина поранена у Краматорську — снаряд військ РФ влучив у двір приватного будинку.

«На Донецькому напрямку пошкоджено будинок в Острівському Курахівської громади, зафіксовано артобстріли Мар'їнки та обстріли Авдіївки з застосуванням касетних снарядів — без жертв. На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Бахмуті. У громаді пошкоджено будинок в Іванівському. У Благодатному Соледарської громади пошкоджено 2 будинки», - розповів Кириленко.

На Лисичанському напрямку, як написав голова Донецької ОВА, масовано було обстріляно Сіверськ, 2 будинки пошкоджено у Торському Лиманській громаді, обійшлося без постраждалих.

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