СБУ впервые сообщила о подозрениях генералу и адмиралу РФ из-за обстрелов гражданских объектов

СБУ огласила подозрения российскому генералу и адмиралу флота РФ за обстрелы гражданской инфраструктуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«Одним из них является командующий дальней авиации воздушно-космических сил из РФ генерал-полковник Сергей Кобылаш. А другим – бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Осипов», - говорится в сообщении.



Отмечается, что обоим объявлены подозрения по ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.



В ходе расследования следователи СБУ установили, что с начала полномасштабного вторжения Сергей Кобылаш выполняет указания высшего военно-политического руководства России по уничтожению украинских городов.



«Именно по его приказу российские захватчики совершают массированные ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Для проведения воздушных атак враг использует стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, а также дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, на вооружении которых крылатые ракеты типов Х-555, Х-101, Х-55 и Х-22», - указывают в СБУ.



Игорь Осипов по данным следствия в период с 24 февраля по 10 августа 2022 года отдавал приказы на проведение ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам. Вражеские атаки осуществляли высокоточными управляемыми крылатыми ракетами «3М14-Калибр» из российских боевых кораблей.



Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.