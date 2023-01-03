СБУ вперше повідомила про підозри генералу та адміралу РФ через обстріл цивільних об'єктів

СБУ оголосила підозри російському генералу та адміралу флоту РФ за обстріл цивільної інфраструктури України. Про це повідомляє прес-служба СБУ.



«Одним із них є командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил із РФ генерал-полковник Сергій Кобилаш. А іншим – колишній командувач Чорноморського флоту РФ адмірал Ігор Осіпов», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що обом оголошено підозри за ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) та ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.



У ході розслідування слідчі СБУ встановили, що з початку повномасштабного вторгнення Сергій Кобилаш виконує вказівки найвищого військово-політичного керівництва Росії щодо знищення українських міст.



«Саме за його наказом російські загарбники здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об'єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України. Для проведення повітряних атак ворог використовує стратегічні ракетоносці Ту-160, Ту-95МС, а також дальні ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких крилаті ракети типів Х-555, Х-101, Х-55 та Х-22», - вказують у СБУ.



Ігор Осіпов за даними слідства у період з 24 лютого до 10 серпня 2022 року віддавав накази на проведення ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах. Ворожі атаки здійснювали високоточними керованими крилатими ракетами «3М14-Калібр» із російських бойових кораблів.



Максимальна санкція статей передбачає покарання як довічного позбавлення волі.