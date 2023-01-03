СМИ: Россия иницировала обмен Медведчука на командиров «Азова»

Обмен обвиняемого в гоизмене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука на командиров полка спецназначения Нацгвардии «Азов» проводился по запросу России. Об этом пишет турецкое издание Hurriyet со ссылкой на свои осведомленные источники.



Издание пишет, что диалог об освобождении украинских военнослужащих контролировала Национальная разведывательная организация Турции. Во время переговоров Россия выдвинула требование, чтобы командиры «Азова» после обмена остались под протекцией президента Реджепа Эрдогана, а Украина, в свою очередь, подобную инициативу приняла.

21 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.



Украинской стороне было возвращено 215 военнослужащих из числа защитников Мариуполя, включая командиров «Азова» и других подразделений, оборонявших город. В обмен России передали Виктора Медведчука и 55 военнослужащих РФ и «Л-ДНР».



Известно, что Медведчук был обменен на 200 украинских ввоенных, а пятеро командиров обороны Мариуполя — на 55 военных РФ и «Л-ДНР».