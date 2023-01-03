ЗМІ: Росія ініціювала обмін Медведчука на командирів «Азова»

Обмін обвинуваченого в держзміні нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука на командирів полку спецпризначення Нацгвардії «Азов» проводився на запит Росії. Про це пише турецьке видання Hurriyet, посилаючись на свої джерела.



Видання пише, що діалог про звільнення українських військовослужбовців контролювала Національна розвідувальна організація Туреччини. Під час переговорів Росія висунула вимогу, щоб командири «Азова» після обміну залишилися під протекцією президента Реджепа Ердогана, а Україна, у свою чергу, таку ініціативу підтримала.

21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією.



Українській стороні було повернуто 215 військовослужбовців з-поміж захисників Маріуполя, зокрема командири «Азова» та інших підрозділів, які обороняли місто. В обмін Росії передали Віктора Медведчука та 55 військовослужбовців РФ і «Л-ДНР».



Відомо, що Медведчука обміняли на 200 українських військовослужбовців, а п'ятьох командирів оборони Маріуполя — на 55 військових РФ і «Л-ДНР».