Утром российские войска из артиллерии ударили по Курахово, есть жертвы

Утром российские войска из артиллерии ударили по Курахово. Фото: Павел Кириленко

Утром российские войска обстреляли Курахово Донецкой области из артиллерии – попали в жилой квартал. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По предварительной информации, 1 человек погиб, еще 2 получили ранения.

«Также есть повреждения: один снаряд попал непосредственно в многоэтажку. Кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания», - рассказал глава Донецкой ОВА.

Кириленко призвал оставшихся в области жителей эвакуироваться.

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