Вранці російські війська з артилерії вдарили по Кураховому, є жертви

Вранці російські війська з артилерії вдарили по Кураховому. Фото: Павло Кириленко

Вранці російські війська обстріляли Курахове Донецької області з артилерії – поцілили у житловий квартал. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За попередньою інформацією, 1 особа загинула, ще 2 отримали поранення.

«Також є пошкодження: один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку. Крім того, пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито шибки у будівлях неподалік місця влучання», - розповів голова Донецької ОВА.

Кириленко закликав мешканців, які залишилися в регіоні, евакуюватися.

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