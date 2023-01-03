«Сапером пойдет, железку оторвет — новую приварим»: Пригожин обратился к «вагнеровцам» с ранениями

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предлагает завербованным заключенным, которые получили тяжелые ранения, потеряли конечности, на войне против Украины, оставаться в его группировке.



«То, что они остались без ног, без рук, без зрения — это не значит, что надо нарушать закон....Те, кто хочет вернуться к нам — вернутся к нам. Будут на различных должностях, которые не требуют ноги. Сапером пойдет, если еще одна мина взорвется, железку оторвет — новую приварим!», — заявил Пригожин.



Также он подчеркнул, что «все то же самое должно было быть со студентами из Подмосковья или симпатичными красивыми парнями, которые ходят на дискотеки в России».



«Но в итоге ног лишились они (завербованные заключенные — ред.)… Надо понимать, что они абсолютно полноценные члены общества, с помилованием и снятием всех судимостей. Как с чистого листа, будто из роддома только что пришли», — уверен Пригожин.

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