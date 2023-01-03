Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«Сапером піде, залізяку відірве — нову приваримо»: Пригожин звернувся до «вагнерівців» із пораненнями

03 січня 2023, 17:40

«Сапером піде, залізяку відірве — нову приваримо»: Пригожин звернувся до «вагнерівців» із пораненнями

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин пропонує завербованим ув'язненим, які зазнали важких поранень, втратили кінцівки, на війні проти України, залишатися в його угрупованні.

«Те, що вони залишилися без ніг, без рук, без зору — це не означає, що треба порушувати закон....Ті, хто хоче повернутися до нас — повернуться до нас. Будуть на різних посадах, які не вимагають ноги. Сапером піде, якщо ще одна міна вибухне, залізку відірве — нову приваримо!», — заявив Пригожин.

Також він наголосив, що «все те ж саме мало бути зі студентами з Підмосков'я або симпатичними красивими хлопцями, які ходять на дискотеки в Росії».

«Але в підсумку ніг лишилися вони (завербовані ув'язнені — ред.)... Треба розуміти, що вони абсолютно повноцінні члени суспільства, з помилуванням і зняттям усіх судимостей. Як із чистого аркуша, ніби з пологового будинку щойно прийшли», — упевнений Пригожин.

Читайте також:

Фортеця в кожному будинку: Пригожин скаржиться, що ЗСУ створили в Бахмуті «500 рубежів оборони»

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна
Організації
ПВК «Вагнера»

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:59
«ДНР»: У ході обстрілів загинула людина, ще четверо постраждали
17:09
У РФ відбулися жалобні заходи за загиблими в окупованій Макіївці військовими
16:24
У Токмаку зруйновано корпус тубдиспансеру. ЗМІ пишуть, що там були війська РФ
12:40
ЗСУ опублікували відео знищення складу окупантів у Сватовому
12:20
У «ЛНР» заявили про загибель жінки у Кремінній під час обстрілів
11:27
У Макіївці розбирають завали ПТУ, по якому на днях вдарили ЗСУ
10:28
Російський паблік опублікував аудіо тортур мешканця Херсонської області
09:47
«ЛНР»: У Рубіжному від обстрілу постраждали жінка та підліток
08:45
«ДНР»: Через обстріли один мирний житель загинув, двоє — поранені
00:21
Головні події в окупації 2 січня
20:34
У Донецьку продовжили режим безкоштовної подачі води
19:30
У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по базі окупантів у Макіївці
18:25
Брехня про війну в Україні: Як не стати жертвою пропаганди ►
16:53
Армія РФ перекинула в Урзуф Донецької області мобілізованих окупантів
15:55
Міноборони РФ визнало загибель 63 російських військових у Макіївці
Всі новини
17:59
«ДНР»: У ході обстрілів загинула людина, ще четверо постраждали
17:40
«Сапером піде, залізяку відірве — нову приваримо»: Пригожин звернувся до «вагнерівців» із пораненнями
17:38
Кабмін призупинив електронні аукціони в системі Prozorro на час військового стану
17:15
Війська РФ обстріляли тролейбусне депо у Херсоні
17:09
У РФ відбулися жалобні заходи за загиблими в окупованій Макіївці військовими
16:33
Фортеця в кожному будинку: Пригожин скаржиться, що ЗСУ створили в Бахмуті «500 рубежів оборони»
16:24
У Токмаку зруйновано корпус тубдиспансеру. ЗМІ пишуть, що там були війська РФ
16:22
Україна битиме по позиціям військ РФ на всій окупованій території — ГУР МОУ
15:50
Відступаючи з Херсонщини окупанти підірвали електростанцію у Бериславі
15:34
Міноборони РФ взяло відповідальність за удари по Дружківці та Краматорську
15:19
Краматорськ знову під ударом
14:49
Льодова арена у Дружківці, по якій вдарили війська РФ, була гуманітарним складом під час війни
14:20
Найближчими роками створити «залізний купол» над Україною неможливо - Ігнат
13:48
У Херсонській області на міні підірвався автомобіль, двоє людей загинули
13:36
Армія РФ обстріляла 10 населених пунктів Донецької області за добу
Всі новини
ВІДЕО
Льодова арена «Альтаїр» після удару. Фото: «Донбас.Реалії» Льодова арена у Дружківці, по якій вдарили війська РФ, була гуманітарним складом під час війни
03 січня, 14:49
Момент вибуху у Дружківці. Скріншот Момент удару по Дружківці потрапив в ефір французького ТБ
03 січня, 08:21
Волонтери приготували 10 тонн салату олів'є для ЗСУ на Новий рік: частину передали на Донбас ► Волонтери приготували 10 тонн салату олів'є для ЗСУ на Новий рік: частину передали на Донбас ►
03 січня, 00:40

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама