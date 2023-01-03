«Сапером піде, залізяку відірве — нову приваримо»: Пригожин звернувся до «вагнерівців» із пораненнями

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин пропонує завербованим ув'язненим, які зазнали важких поранень, втратили кінцівки, на війні проти України, залишатися в його угрупованні.



«Те, що вони залишилися без ніг, без рук, без зору — це не означає, що треба порушувати закон....Ті, хто хоче повернутися до нас — повернуться до нас. Будуть на різних посадах, які не вимагають ноги. Сапером піде, якщо ще одна міна вибухне, залізку відірве — нову приваримо!», — заявив Пригожин.



Також він наголосив, що «все те ж саме мало бути зі студентами з Підмосков'я або симпатичними красивими хлопцями, які ходять на дискотеки в Росії».



«Але в підсумку ніг лишилися вони (завербовані ув'язнені — ред.)... Треба розуміти, що вони абсолютно повноцінні члени суспільства, з помилуванням і зняттям усіх судимостей. Як із чистого аркуша, ніби з пологового будинку щойно прийшли», — упевнений Пригожин.

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