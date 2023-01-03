Оккупанты ввели спецпропуска для авто в Запорожской области

На оккупированной части Запорожской области введены пропуска для перемещения по региону гражданских автомобилей. Об этом сообщает оккупационная «администрация» области.



Выдачу спецпропусков осуществляют «военные комендатуры» Мелитополя, Бердянска, Токмака и Васильевки. Оккупанты требуют, чтобы для получения пропусков жители прибыли лично с документами. А служебные авто должны оформлять организации.



«В дальнейшем для беспрепятственного перемещения по Запорожской области пропуска будут обязательными… В настоящее время все передвижения по области через блокпосты производятся установленным ранее порядком… Пропуска необходимо получить в кратчайшие сроки!», — заявили оккупанты.

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