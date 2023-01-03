Окупанти ввели спецперепустки для авто в Запорізькій області

На окупованій частині Запорізької області запроваджено перепустки для переміщення регіоном цивільних автомобілів. Про це повідомляє окупаційна «адміністрація» області.



Видачу спецперепусток здійснюють «військові комендатури» Мелітополя, Бердянська, Токмака та Василівки. Окупанти вимагають, щоб для отримання перепусток мешканці прибули особисто з документами. А службові авто мають оформляти організації.



«Надалі для безперешкодного переміщення Запорізькою областю перепустки будуть обов'язковими... Наразі всі пересування областю через блокпости здійснюються встановленим раніше порядком... Перепустки необхідно отримати в найкоротші терміни!», — заявили окупанти.

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