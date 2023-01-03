Эрдоган планирует переговоры с Зеленским и Путиным: Известна дата

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует на этой неделе провести отдельные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, передает Hurriyet.



По его словам, переговоры Эрдогана с Зеленским и Путиным пройдут завтра, 4 января. Какие темы планируется поднимать, не сообщается.



Планируемый разговор Путина с Эрдоганом 4 января подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



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