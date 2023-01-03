Ердоган планує переговори із Зеленським і Путіним: Відома дата

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує цього тижня провести окремі переговори з українським колегою Володимиром Зеленським, а також із російським президентом Володимиром Путіним. Про це повідомив прессекретар турецького президента Ібрагім Калин, передає Hurriyet.



За його словами, переговори Ердогана із Зеленським і Путіним відбудуться завтра, 4 січня. Які теми планується порушувати, не повідомляється.



Заплановану розмову Путіна з Ердоганом 4 січня підтвердив і прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.



Дивіться також: