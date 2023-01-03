Налоги — на оборону: Половину бюджета направят ВСУ

В этом году половина бюджета Украины будет направлена на обеспечение всем необходимым Вооруженных сил. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут именно на оборону и безопасность. Наша армия станет еще сильнее. Мы активизируем новые программы производства и закупки оружия и техники. Также будем развивать инфраструктуру безопасности. Это разветвленная сеть современных обустроенных укрытий в пределах пешеходной доступности», — отметил премьер.



По его словам, ключевой остается интеграция Украины в ЕС и НАТО.



«В июле в Вильнюсе состоится очередной саммит НАТО. Готовимся к нему уже сейчас. В 2023 году планируем также утвердить Стратегию перехода от военной службы к гражданской жизни, и план мероприятий по ее реализации. Стратегия будет базироваться на четырех ключевых потребностях: экономическая независимость, средства, жилье и медицинские услуги», — резюмировал Шмыгаль.