Податки — на оборону: Половину бюджету спрямують ЗСУ

Цього року половина бюджету України буде спрямована на забезпечення всім необхідним Збройних сил. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку. Наша армія стане ще сильнішою. Ми активізуємо нові програми виробництва та закупівлі зброї й техніки. Також будемо розвивати інфраструктуру безпеки. Це розгалужена мережа сучасних облаштованих укриттів у межах пішохідної доступності», — зазначив прем'єр.



За його словами, ключовою залишається інтеграція України в ЄС і НАТО.



«У липні у Вільнюсі відбудеться черговий саміт НАТО. Готуємося до нього вже зараз. У 2023 році плануємо також затвердити Стратегію переходу від військової служби до цивільного життя, і план заходів щодо її реалізації. Стратегія базуватиметься на чотирьох ключових потребах: економічна незалежність, кошти, житло та медичні послуги», — резюмував Шмигаль.