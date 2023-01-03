Интернет будет в течение 10-12 часов после отключения света — Минцифры

Тысячи украинцев будут иметь интернет в течение 10-12 часов после отключения света. Об этом сообщает Минцифры.



«Передали провайдерам 172 батареи SBL. Это поможет им питать интернет-сети, пока нет электричества, а людям — быть на связи с родными и знать последние новости. Батареи получили 29 провайдеров из всех областей Украины. Преимущественно Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской. Это регионы, которые имеют наибольшие трудности с интернетом из-за обесточивания», — отметили в ведомстве.

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