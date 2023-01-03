Інтернет буде протягом 10-12 годин після вимкнення світла — Мінцифри

Тисячі українців матимуть інтернет протягом 10-12 годин після вимкнення світла. Про це повідомляє Мінцифри.



«Передали провайдерам 172 батареї SBL. Це допоможе їм живити інтернет-мережі, поки немає електрики, а людям — бути на зв'язку з рідними та знати останні новини. Батареї отримали 29 провайдерів з усіх областей України. Переважно Харківської, Донецької, Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської. Це регіони, які мають найбільші труднощі з інтернетом через знеструмлення», — зазначили у відомстві.

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