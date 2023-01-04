Ночью войска РФ ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье

Запорожье. Фото: ОВА

Ночью российские войска ударили по Запорожью. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Старух.



«В результате "прилета" на объекте инфраструктуры разрушены производственные здания и возник пожар. Пожар наши спасатели уже эффективно ликвидировали. Пострадали также жилые дома, расположенные рядом. На месте работают спасательные и коммунальные службы города», — отметил Старух.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко уточнил, что ракетный удар по Запорожью нанесен ракетами С-300. Ранен один человек.



«На месте удара возник пожар, разрушены два складских здания. Взрывной волной поврежден 5-этажный жилой дом и припаркованные рядом автомобили. Работы по ликвидации последствий продолжаются», — написал он.

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