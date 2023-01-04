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Вночі війська РФ вдарили по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі

04 січня 2023, 08:23

Вночі війська РФ вдарили по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі

Запоріжжя. Фото: ОВА Запоріжжя. Фото: ОВА

Уночі російські війська вдарили по Запоріжжю. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Через "прильот" на об'єкті інфраструктури зруйновано виробничі будівлі та виникла пожежа. Пожежу наші рятувальники вже ефективно ліквідували. Постраждали також житлові будинки, розташовані поруч. На місці працюють рятувальні та комунальні служби міста», — зазначив Старух.

Заступник очільника Офісу президента України Кирило Тимошенко уточнив, що ракетний удар по Запоріжжю завдано ракетами С-300. Поранено одну людину.

«На місці удару виникла пожежа, зруйновано дві складські будівлі. Вибуховою хвилею пошкоджено 5-поверховий житловий будинок і припарковані поруч автомобілі. Роботи з ліквідації наслідків тривають», — написав він.

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