Снаряд попал в пятиэтажку: В Курахово выросло число пострадавших

Донецкая область. Фото: ОВА

В Донецкой области этой ночью российские войска продолжали стрелять по всей линии фронта. Погибли два человека: в Курахово и Благодатном. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



На Волновахском направлении под обстрел попал Угледар, а также окрестности Водяного и Пречистовки.



На Донецком направлении один человек погиб и четверо ранены в результате обстрелов Курахово: снаряд попал в пятиэтажку. Также ночью россияне стреляли по Горняку Кураховской громады, а утром — по Веселому Очеретинской громады. Четыре раза оккупанты накрыли огнем из РСЗО «Град» Авдеевку.



На Горловском направлении под огонь попала Константиновка: россияне попали в промышленную зону и вблизи школы. В городе никто не пострадал. В Соледарской громаде один человек погиб в Благодатном, повреждены восемь домов в Парасковеевке и пять домов в Никифоровке. В Бахмуте повреждено историческое здание в центре города.



На Лисичанском направлении в течение суток зафиксировано более 20 «прилетов» по Торскому и Заречному Лиманской громады.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области мирный житель погиб в Курахово в результате обстрела со стороны российских сил 3 января. Еще пять человек в области получили ранения.



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