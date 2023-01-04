Снаряд влучив у п'ятиповерхівку: У Кураховому зросла кількість постраждалих

Донецька область. Фото: ОВА

У Донецькій області цієї ночі російські війська продовжували стріляти по всій лінії фронту. Загинули двоє людей: у Кураховому та Благодатному. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



На Волноваському напрямку під обстріл потрапив Вугледар, а також околиці Водяного та Пречистівки.



На Донецькому напрямку одна людина загинула та четверо поранені через обстріл Курахового: снаряд влучив у п'ятиповерхівку. Також уночі росіяни стріляли по Гірнику Курахівської громади, а вранці — по Веселому Очеретинської громади. Чотири рази окупанти накрили вогнем із РСЗВ «Град» Авдіївку.



На Горлівському напрямку під вогонь потрапила Костянтинівка: росіяни поцілили в промислову зону та поблизу школи. У місті ніхто не постраждав. У Соледарській громаді одна людина загинула в Благодатному, пошкоджено вісім будинків у Парасковіївці та п'ять будинків у Никифорівці. У Бахмуті пошкоджено історичну будівлю в центрі міста.



На Лисичанському напрямку протягом доби зафіксовано понад 20 «прильотів» по Торському та Зарічному Лиманської громади.

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області мирний житель загинув у Кураховому через обстріл з боку російських сил 3 січня. Ще п'ятеро людей в області дістали поранень.



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