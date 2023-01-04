Решение гуманитарных проблем переселенцев: В Киеве тестируют новую систему

В Киеве внедряют новый инструмент для решения гуманитарных проблем переселенцев. Об этом сообщает Минсоцполитики.



Отмечается, что разработана и внедрена новая подсистема Единой информационной базы данных внутренне перемещенных лиц «Информационно-поисковая система». Она является механизмом многофакторного параметрического поиска информации о внутренне перемещенных лицах.



«Система существенно усовершенствовала процесс поиска ВПЛ на районном, региональном и центральном уровнях, расширила его критерии и отобразила результаты с итогом и возможностью выгрузки его для использования в работе», — отметил заместитель Министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко.



Он добавил, что с помощью ИПС стал возможным поиск и отбор информации о потребностях ВПЛ: продуктовые наборы, зимняя одежда или обувь, устройство детей в школу или садик, лечение и реабилитационные мероприятия и т.д.



«Эта информация важна для прогнозирования и оценки потребностей внутренне перемещенных лиц и эффективного гуманитарного реагирования. Сейчас подсистема тестируется в десяти районах Киева, и до конца января будет внедрена по всей территории Украины», — сообщил Кошеленко.



Также он сообщил, что работники органов социальной защиты населения и заинтересованные центральные органы исполнительной власти теперь могут осуществлять в базе ВПЛ онлайн-поиск информации по 42 реквизитам и их произвольной комбинации. Например:

по данным справки ВПЛ;

по месту регистрации;

по социальному статусу и другим критериям.