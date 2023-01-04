Розв'язання гуманітарних проблем переселенців: У Києві тестують нову систему

У Києві впроваджують новий інструмент для розв'язання гуманітарних проблем переселенців. Про це повідомляє Мінсоцполітики.



Зазначається, що розроблено та впроваджено нову підсистему Єдиної інформаційної бази даних внутрішньо переміщених осіб «Інформаційно-пошукова система». Вона є механізмом багатофакторного параметричного пошуку інформації про внутрішньо переміщених осіб.



«Система суттєво вдосконалила процес пошуку ВПО на районному, регіональному та центральному рівнях, розширила його критерії та відобразила результати з підсумком і можливістю вивантаження його для використання в роботі», — зазначив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Костянтин Кошеленко.



Він додав, що за допомогою ІПС став можливим пошук і добір інформації про потреби ВПО: продуктові набори, зимовий одяг чи взуття, влаштування дітей до школи чи садочка, лікування та реабілітаційні заходи тощо.



«Ця інформація важлива для прогнозування та оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб та ефективного гуманітарного реагування. Наразі підсистема тестується в десяти районах Києва, і до кінця січня буде впроваджена по всій території України», — повідомив Кошеленко.



Також він повідомив, що працівники органів соціального захисту населення та зацікавлені центральні органи виконавчої влади тепер можуть здійснювати в базі ВПО онлайн-пошук інформації за 42 реквізитами та їх довільною комбінацією. Наприклад:

за даними довідки ВПО;

за місцем реєстрації;

за соціальним статусом та іншими критеріями.

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